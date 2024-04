House of Marley, gli auricolari 100% green ORA li paghi MOLTO MENO!

House of Marley Rebel Earbuds offrono una potente combinazione di connessione Bluetooth imbattibile, con materiali resistenti al sudore e all'acqua grazie al grado di protezione IPX5, ma anche una straordinaria cancellazione del rumore. Oggi c'è lo sconto del 33%, quindi le paghi solo 39,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Consentono fino a 8 ore di riproduzione ininterrotta e tempo di chiamata cristallino, con 3,5 ricariche aggiuntive contenute nella custodia elegante e portatile.

Puoi collegarli a qualsiasi caricabatterie USB-C o posizionarli su un pad di ricarica wireless così da sfruttare di 30 ore di riproduzione.

Come detto, sono al 100% green: ogni materiale usato per realizzare questi auricolari sono scelti con cura. Sono fatte di bambù, il che gli conferisce anche una bella tonalità. Dunque, acquistandoli farai anche un'opera sociale, visto che la società che li produce, House of Marley, opera sui principi di qualità superiore, sostenibilità e impegno per cause di beneficenza. Migliorando la vita attraverso grandi esperienze di prodotto e utilizzando i proventi per sostenere la riforestazione globale.

Il nome, del resto, non è casuale: il progetto nasce dall'eredità lasciata dal grande Bob Marley e dal suo amore per la musica, le persone e il pianeta.

Dunque, ricordiamo l'offerta: oggi c'è lo sconto del 33%, quindi le paghi solo 39,99 euro!

