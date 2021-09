HP annuncia la sua lineup Windows 11: laptop, desktop e tablet

Ci siamo quasi: il lancio di Windows 11 avverrà il 5 ottobre 2021. In questo contesto, chiaramente i principali produttori sono pronti a lanciare delle novità sul mercato. Tra questi troviamo HP, che ha annunciato la sua lineup di prodotti Windows 11.

Più precisamente, la multinazionale statunitense ha svelato 6 nuovi dispositivi, ovvero Spectre x360 16", ENVY 34" All-in-One, HP 11", HP 14", Pavilion 27"/24" All-in-One e HP 27"/24" All-in-One. Partendo dal laptop 2-in-1 Spectre x360 16", quest'ultimo dispone della cosiddetta HP GlamCam, che consente di sfruttare svariate funzionalità interessanti durante le videochiamate, dall'Auto Frame alla Beauty Mode, passando per la Lighting Correction.

Il portatile presenta inoltre delle feature che consentono di effettuare un uso sano del computer, fornendo all'utente promemoria e indicazioni relativi al tempo passato dinanzi allo schermo e alla distanza da quest'ultimo. Interessante anche l'Attention Tracking, che gestisce il contenuto a schermo a seconda del fatto che l'utente lo stia fissando o meno. Al netto di queste funzioni, lo schermo dello Spectre x360 è un pannello OLED da 16 pollici con risoluzione fino a UHD+. Lo screen-to-body ratio è del 91%. Per il resto, non mancano quattro speaker con AI Noise Removal, un processore Intel Core i7 di undicesima generazione, una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, il supporto al Wi-Fi 6E e la certificazione Intel Evo.

Passando a HP Envy 34" All-in-One, si tratta di un prodotto che l'azienda definisce come "realizzato dai Creator per i Creator". Il pannello ha diagonale da 34 pollici, risoluzione 5K e aspect ratio 21:9, in modo da consentire a designer, fotografi, vlogger e video maker di sfruttare tutto lo spazio a schermo. Tra l'altro, tramite questo dispositivo è possibile sfruttare come si deve la funzionalità Snap Layout di Windows 11, per un multitasking migliorato. Inoltre, in alto fa capolino una webcam con attacco magnetico e il dispositivo si può regolare in altezza, in modo da consentire un utilizzo più confortevole. Non mancano ovviamente funzionalità come HP Enhanced Lighting e Desk Capture, mentre sotto la scocca troviamo fino a un processore Intel Core i9 serie S di undicesima generazione e fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080.

Arrivando alla terza tipologia di prodotto annunciata dalla nota multinazionale statunitense, troviamo il tablet HP 11". L'azienda lo descrive come "il companion perfetto", in quanto dispone di un supporto che consente di posizionarlo sia in verticale che in orizzontale, nonché di una tastiera full size rimovibile. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: ovviamente a livello software c'è Windows 11, funzionalità Snap Layout compresa. Interessante anche la fotocamera rotante da 13MP, nonché la presenza di un display con risoluzione 2,1K. Ci sono poi diverse possibilità interessanti lato software, da HP Palette a HP QuickDrop, passando per Duet for HP.

Per il resto, durante un apposito evento dedicato alla stampa HP ha passato anche rapidamente in rassegna altri prodotti. Il laptop HP 14" può disporre di connettività 4G LTE e presenta un'autonomia stimata pari a 15 ore e un processore Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, mentre l'All-in-One HP Pavilion 27"/24" dispone di un display con risoluzione fino al QHD e comparto audio in collaborazione con B&O. Per il resto, l'All-in-One HP 27"/24" presenta una privacy camera e dispone della funzionalità AI Noise Removal.

Infine, la multinazionale statunitense ha voluto anche andare un po' oltre ai prodotti Windows 11, analizzando velocemente i monitor HP U32 4K HDR e HP M34d WQHD Curved. Quest'ultimo dispone di un pannello da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440 x 1440 pixel) e curvatura 1500R. Non mancano porte HDMI, DP e USB 3.0, così come risulta possibile regolare altezza, inclinazione e scorrimento.

Insomma, HP ha svelato molteplici novità legate alla nuova versione dell'OS di Microsoft. A proposito di quest'ultima, se volete approfondirla potete fare riferimento alla nostra prova di Windows 11.