HP annuncia i nuovi Pavilion x360 e Pavilion Notebook

HP annuncia i nuovi portatili Pavilion x360 e Pavilion Notebook. Entrambi i dispositivi presentano degli schermi da 14 o 15.6 pollici. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

HP Pavilion x360 presenta una tastiera denominata "edge-to-edge" dalla società statunitense, con un design unibody disponibile nelle colorazioni Natural Silver, Pale Gold e Sapphire Blue. La variante Premium, invece, sarà commercializzata solamente nelle prime due colorazioni. Le dimensioni del portatile sono di 323.5 x 224.2 x 19.7 mm, per un peso di 1.68kg. Per quanto riguarda la connettività, troviamo una porta USB Type-C, due porte USB 3.1 e una porta HDMI. Non manca il supporto al pennino. Interessante anche la presenza di una fotocamera da 5MP 120° wide angle view. A livello di caratteristiche tecniche, Pavilion x360 monta dei processori Intel di ottava generazione, con delle schede video AMD o NVIDIA dedicate. Ci sono anche diverse possibilità legate allo storage, con una scelta tra HDD, SSD e Intel Optane. Si parte da un prezzo di 499,99 dollari per la variante da 14 pollici con Intel Core i3 fino ad arrivare a 759,99 dollari per quella da 15.6 pollici con Intel Core i5.

HP Pavilion Notebook, invece, presenta delle dimensioni di 361.6 x 245.6 x 17.9 mm e sarà disponibile nelle colorazioni Mineral Silver, Pale Gold, Sapphire Blue, Velvet Burgundy, Tranquil Pink e Ceramic White. Anche qui ci sono le stesse opzioni di x360, con la differenza che tutte le varianti montano un Intel Core i5. Si parte da un prezzo di 629 dollari per quella da 14 pollici fino ad arrivare a 739,99 dollari per quella da 15.6 pollici.

Entrambi i dispositivi saranno disponibili a partire da maggio/giugno.