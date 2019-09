HP annuncia il nuovo Spectre x360 13, con rapporto schermo-scocca del 90%

HP annuncia oggi il nuovo convertibile Spectre x360 13, che secondo il produttore ridefinisce i confini per gli utenti grazie ad un'elevata qualità del design, prestazioni elevate ed un'ampia mobilità, il che lo rende utile per varie fasce di clienti.

Lo Spectre x360 offre una riduzione delle dimensioni del 13% rispetto al modello dello scorso anno, con rapporto screen-to-body del 90% da qualsiasi angolazione ed uno chassis che pesa solo 1,27 chilogrammi. E' disponibile anche una versione con display da 400 nit, il primo schermo con diagonale da 13 pollici 4K OLED con HDR True Black e contrasto di 100.000:1, che garantisce neri perfetti, display antiriflesso e la visualizzazione anche in ambienti esterni.

Il laptop ovviamente offre anche prestazioni due volte superiori alla precedente generazione grazie al processore Intel Core quad-core di decima generazione con GPU Iris Plus, mentre per quanto riguarda la batteria sono garantite fino a 22 ore di autonomia, quanto basta per accompagnare gli utenti durante tutta la settimana.

Il sistema HP Command Center è in grado di ottimizzare le prestazioni del sistema e la gestione dei pacchetti, ma migliora anche la velocità e la latenza con il nuovo booster di HP. Gli utenti saranno anche in grado di scegliere tra diverse impostazioni predefinite per la visualizzazione accurata dei colori durante i vari utilizzi.

L'HP Spectre x360 13 sarà disponibile da Ottobre a 1299 Euro. La versione Nightfall Black con 16GB di RAM, display OLED 4K ed SSD da 1TB con 32GB Optane arriverà a Novembre a 1899 Euro, mentre il modello Natural Silver con 8GB di RAM, display FHD, SSD da 512GB + 32GB Optane potrà essere acquistato a 1499 Euro.