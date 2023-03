HP sta bloccando le cartucce non originali anche sui vecchi modelli di stampanti?

Un nuovo rapporto pubblicato da Arstechnica, che si rifà ad alcune segnalazioni emerse su Reddit negli ultimi giorni, torna ad affrontare il tema della Dynamic Security delle cartucce per le stampanti HP.

Gli utenti infatti stanno nuovamente mostrando tutto il loro disappunto per la decisione di HP di bloccare l’uso di cartucce non originali sulle stampanti. La questione era finita agli onori della cronaca già qualche anno fa, ed HP era stata multata in Italia dall’Antitrust per 10 milioni di Euro. Tuttavia, nonostante ciò il produttore avrebbe esteso la pratica.

In un thread pubblicato su Redditmartedì, infatti, si legge che “HP ha aggiornato le proprie stampanti per vietare completamente l’inchiostro non originale! Ora non viene più visualizzato il messaggio in cui si leggeva che non viene garantita la qualità di stampa. Piuttosto, viene completamente impedita la stampa fino a quando non si inserisce una cartuccia HP”. Lo stesso utente ha provveduto a contattare la società che gli ha confermato che l'errore - che mostriamo in calce - è legato al recente aggiornamento distribuito su tutte le stampanti.

Non è chiaro quando sia stato lanciato l’update, ma altri thread emersi sul forum di supporto di HP elencano segnalazioni anche di possessori delle Officejet 6978 e 6968 che ormai sono fuori produzione. In precedenza HP aveva escluso i modelli prodotti prima del 2016 da questo sistema di protezione, ma a seguito di questo aggiornamento la situazione sembra essere cambiata.