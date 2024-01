HP contro le cartucce non originali per le stampanti: 'possono contenere virus'

L’amministratore delegato di HP, Enrique Lores, parlando con CNBC Television ha nuovamente affrontato il tema relativo al blocco delle cartucce non originali da parte di HP, che è stato al centro di non poche polemiche da parte degli utenti.

Il dirigente ha voluto mettere in guardia gli utenti da tale utilizzo dal momento che “abbiamo visto che potrebbero contenere virus. Attraverso la cartuccia, il virus potrebbe arrivare alla stampante e poi dalla stampante alla rete e propagarsi”.

Uno scenario che spiegherebbe il motivo per cui HP sta bloccando gli utenti da tali utilizzi per incentivare l’uso di cartucce ufficiali attraverso il sistema Dynamic Security che blocca il funzionamento delle stampanti HP se viene rilevata una cartuccia senza chip che ne certifica l’originalità.

HP nel corso degli anni ha rilasciato vari aggiornamenti firmware che bloccano la stampa sulle stampanti su cui viene rilevato toner non originale. Per tale ragione, sono partite anche delle class action ed HP è stata multata dall’Antitrust per aver ostacolato le cartucce non originali.