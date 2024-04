HP Chromebook 15a-na0001sl è da prendere SUBITO, l'OFFERTA sta scadendo!

HP Chromebook 15a-na0001sl è un ottimo portatile che abbina la qualità indiscutibile dei prodotti HP ai servizi Chrome. Tra le caratteristiche da enunciare subito, troviamo la Scheda grafica Intel UHD 600, ideale per chi gioca o effettua lavori grafici. O la Webcam HD, positiva per chi fa dirette streaming o videochiamate.

Monta l'esclusivo sistema operativo ChromeOS veloce, efficace e sicuro. I Chromebook hanno il vantaggio di aggiornarsi automaticamente, per ricevere ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza.

Il processore è Intel Celeron N4500, a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,8 GHz, 4 MB di cache L3, Dual Core (2 core), 2 Thread. Il dispositivo sarà dunque scattante, fluido, anche in caso di multitasking estremo.

Veniamo alla memoria: monta 8GB LPDDR4 da 2933 Mhz, integrata e non espandibile. Per assicurare un avvio istantaneo, il notebook è equipaggiato con un'unità di archiviazione SSD da 128GB eMMC. Dunque non dovrai attendere che pochi microsecondi affinché si accenda.

Lo schermo è costituito da un Display da 15,6" con diagonale da 39,6 cm e ampio angolo di visione a 178°, risoluzione HD 1366x768p, IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, 250 nits di luminosità, 45% NTSC.

Bene anche la durata della batteria, fino a 11 ore e 30 minuti di uso continuo. Oltre alla Ricarica Rapida (l'esclusiva HP Fast Charge) che potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

