HP Chromebook x2: detachable con pennino, parte lo scontro con iPad Pro

HP annuncia un suo prodotto con supporto al pennino: Chromebook x2. Si tratta di un detachable montante il sistema operativo Chrome OS e un display IPS da 12,3 pollici con risoluzione 2400x1600 pixel.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, HP Chromebook x2 4/8GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), un processore Intel Core M3-7Y30 appartenente alla generazione Kaby Lake, una fotocamera posteriore da 13MP, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 48 Wh. Non mancano anche tutte le principali connettività, con la presenza di due porte USB Type-C, del jack per le cuffie e il supporto a Bluetooth 4.2 e Wi-Fi ac. Con l'acquisto del dispositivo, inoltre, vi verranno forniti 100GB di spazio su Google Drive per due anni. Presente anche il supporto al pennino, che tra l'altro è incluso nel prezzo di vendita.

Il peso del detachable di HP in questione è di 740 grammi, per uno spessore di 8.2 mm, tastiera rimovibile esclusa. Chromebook x2 verrà commercializzato dal prossimo 10 giugno a un prezzo di 599 dollari sul suolo americano, mentre non si hanno ancora informazioni per quanto riguarda il suo arrivo in Europa. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati su queste pagine per sapere se e quando il prodotto arriverà dalle nostre parti.