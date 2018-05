HP EliteBook 705 Series e ProBook 645, ecco i portatili con CPU AMD Ryzen

HP ha annunciato i nuovi PC laptop HP EliteBook 705 series e HP ProBook 645 G4. L'azienda descrive questi prodotti come "PC dalle prestazioni elevate, che includono soluzioni di sicurezza e per la collaborazione avanzate. Progettati per i professionisti di oggi, che sempre più spesso lavorano in mobilità".

Essi montano Windows 10 Pro e CPU AMD Ryzen PRO Mobile, con l'azienda che promette che gli utenti potranno usufruire di una maggiore durata della batteria. Grazie a HP Fast Charge, potranno inoltre ricaricare il 50% della batteria in appena 30 minuti.

I nuovi HP EliteBook 735 G5, HP EliteBook 745 G5 e HP EliteBook 755 G5 offrono inoltre un form factor ultra-slim e display dai bordi arrotondati, insieme a schermi ultra-luminosi opzionali e sensori di luminosità ambientale integrati. La sicurezza dei dati e degli utenti è invece garantita dalle funzionalità per la gestione e la sicurezza del PC, presenti a livello hardware, e a HP Sure View, per una maggiore privacy anche in treno o in aereo. Non manca un microfono frontale con cancellazione del rumore.

Gli HP ProBook 645 sono compatibili con diverse docking station HP opzionali, per una transizione facile tra l'uso in mobilità e quello in ufficio, e sono progettati per superare i test di resistenza MIL-STD 810G. Le soluzioni avanzate di sicurezza, integrate nell'hardware, consentono di proteggere i PC dai malware.

I PC della serie HP EliteBook 705 saranno disponibili nell'area EMEA da maggio, a partire da €799. HP ProBook 645 G4 sarà invece disponibile a partire da €749.