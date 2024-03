HP, il futuro passa dall'IA: ecco i nuovi laptop intelligenti per il 2024

Ormai chiamati AI PC, i dispositivi alimentati dalle nuove soluzioni hardware per l'intelligenza artificiale sono al centro della strategia di HP per il 2024. Il brand americano, in particolare, offrirà una delle più ampie proposte commerciali in tal senso, con tanto di software ad hoc.

Basati sia su piattaforma Intel che AMD, i nuovi notebook targati HP promettono di migliorare l'esperienza d'uso dei PC grazie all'IA e alle possibilità rese disponibili da Windows 11 con Copilot, ma non solo.

Dopo averci sorpresi al CES 2024 con i nuovi HP Spectre X360, tra i prodotti annunciati dal brand c'è anche la nuova HP Elite 1000 Series G11, laptop pensati per il mercato business. Promettono fino a 21 ore di autonomia, in parte anche grazie all'IA che è in grado di ottimizzare i consumi accelerando i task più impegnativi (fino al 132% più veloci nel video editing e fino al 38% in meno di consumi).Più silenziosi grazie all'IA, i nuovi Elite 1000 Series sono costruiti utilizzando il 70% di materiali riciclati.

Occhio di riguardo per la sostenibilità anche per gli EliteBook 800 e 805 Series G11, animati dall'IA grazie ai processori Intel Core Ultra (5 e 7) e AMD Ryzen Pro, che offrono fino al 75% di plastica riciclata post-consumo. Insieme a loro, si aggiornano anche EliteBook 600 e 605 e Probook 400 e 405, traendo vantaggio dell'IA grazie alle soluzioni hardware di Intel e AMD.

Altrettanto interessante la nuova linea Z By HP aggiornata con i processori dotati di NPU e con grafica discreta. Gli ZBook G11 possono essere configurati per soddisfare le proprie esigenze. Ad esempio, il nuovo HP ZBook Power G11 è un 16" basato su piattaforma AMD con grafica AMD Radeon o NVIDIA RTX Serie 20 oppure su base Intel con grafica NVIDIA RTX Serie 30. Configurabili anche i modelli Fury, Studio e Firefly, con quest'ultimo che rappresenta il giusto equilibrio tra potenza e mobilità, animato con la GPU NVIDIA RTX A500.