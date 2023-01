HP a tutto gaming, con i nuovi OMEN con RTX 4090 e Intel Raptor Lake

L'annuncio delle RTX 40 per laptop era tra le novità più attese nella cornice del CES 2023 insieme ai nuovi processori Intel Raptor Lake per lo stesso segmento. Un tandem che scopriremo nel corso dell'anno, anche in casa HP.

Accanto al reveal di OMEN Gaming Hub, infatti, il produttore americano ha annunciato una nuova ondata di notebook e desktop aggiornati con le più recenti innovazioni del team verde e del team blu.

Il nuovo OMEN 17 è un notebook che punta a confermarsi come una certezza, ma al suo interno sarà possibile inserire ora un i7-13700HX o un i9-13900HX, processori Intel di tredicesima generazione con architettura ibrida, in tandem con GPU NVIDIA GeForce RTX. Garantito anche il supporto agli standard più recenti, con memorie DDR5 fino a 5600 MHz e unità a stato solido NVMe Gen4.

Al suo fianco, novità anche per il segmento desktop con il piccolo OMEN 25L, una soluzione compatta da scrivania che punta a offrire performance di livello superiore grazie alla possibilità di configurarlo con processori Raptor Lake. Gli i5-13600K e KF potranno essere affiancati a un dissipatore AIO, mentre gli i7-13700/13700F e i5-13400/13400F saranno dissipati ad aria. Quanto alla grafica, si parte dalla GTX 1660 Super da 6GB, oltre alle soluzioni Ampere dalla RTX 3050 alla RTX 3080. Lato AMD, invece, si potranno scegliere la RX 6500 XT, la RX 6600 XT e la RX 6700 XT.

Immancabili le memorie Kingston FURY DDR5 fino a 4000 MHz e SSD NVMe PCIe Gen4. Completa il quadro la connettività wireless tramite WiFi 6 e Bluetooth 5.

Interessanti anche HP OMEN 40L e 45L con processori fino all'i9-13900K dissipato a liquido e grafica fino all'incredibile RTX 4090 da 24 GB di NVIDIA. Anche in questo caso per le memorie HP si affida a Kingston, con le FURY DDR5 fino a 5200 MHz e SSD NVMe PCIe Gen4.