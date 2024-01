HP lancia la sfida con il nuovo monitor OMEN QD-OLED da 32 pollici a 240 Hz

Insieme al lancio dei nuovi laptop da gaming OMEN Transcend, HP al CES 2024 ha svelato anche il suo nuovo pezzo da 90 per quanto riguarda l'offerta display: un maestoso OLED da 32 pollici pensato per il gaming ad altissima qualità.

Il nuovo OMEN Transcend 32 è dotato di un pannello QD-OLED dall'ampia diagonale, con specifiche da primo della classe grazie alla risoluzione UltraHD (2160p) e al refresh rate fino a 240 Hz. La qualità di visione è garantita dai neri infiniti dei diodi organici e dalla brillantezza dei colori tipica dei Quantum Dot. Si tratta, oltretutto, del primo monitor della gamma OMEN a vantare il supporto a Dolby Vision, per un'esperienza HDR di alto livello (con certificazione VESA DisplayHDR True Black 400).

Molto interessante la presenza di tecnologie automatizzate per la prevenzione del burn-in e per garantire la longevità del pannello, ma è altrettanto utile il fatto che HP abbia deciso di implementare un sistema audio completo targato HyperX, che può essere calibrato e personalizzato dall'OMEN Gaming Hub.

Tra le altre caratteristiche, non mancano KVM Switch e una porta USB-C con power delivery fino a 140W per ricaricare in maniera rapida i dispositivi compatibili. Sul retro, infine, troviamo l'immancabile illuminazione a LED RGB.

La disponibilità è fissata per il 2024, ma non c'è ancora una finestra di lancio definita.