HP MJF 5420W rivoluziona la stampa 3D: Weerg in prima linea col Nylon Bianco!

Dopo che il mondo della stampa 3D consumer ha accolto con entusiasmo l'annuncio della Creality Ender 5 S1, torniamo a parlare di innovazione grazie ad HP, protagonista assoluta al FormNext di Francoforte.

Il produttore di Palo Alto ha svelato, nel contesto della kermesse tedesca, la sua nuovissima Multi Jet Fusion 5420W, ultimo step evolutivo per i suoi dispositivi di additive manufacturing con tecnologia MJF, simile ma superiore in molti aspetti alla tradizionale sinterizzazione.

La nuova macchina di HP si declina alla perfezione con materiali innovativi, per la prima volta anche bianchi, colmando una volta per tutte il gap con le tecnologie meno performanti ma finora più versatili da questo punto di vista.

I ragazzi di Weerg hanno già ricevuto le nuove 5420W di HP da qualche settimana e sono già in prima linea per quel che riguarda la prototipazione e produzione in serie di oggetti in Nylon PA12 finalmente nella colorazione bianca, ancora più versatile e finalmente utile anche per applicazioni più specifiche, come quelle medicali, senza necessita di ulteriore colorazione, che aggiungerebbe spessore e ne ridurrebbe le proprietà meccaniche.

Attualmente, sul sito ufficiale è presente una promozione che consente di ricevere a casa un prototipo di massimo 100 cm3 alla cifra simbolica di un euro. La promozione terminerà il 31 dicembre 2022.