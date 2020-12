HP multata dall'Antitrust per aver ostacolato le cartucce non originali nelle stampanti

L'Antitrust ha sanzionato HP per 10 milioni di Euro per "pratiche ingannevoli ed aggressive" relative all'utilizzo di cartucce non originali nelle proprie stampanti. Nel bollettino ufficiale dell'AGCM, che arriva dopo un'istruttoria, è stato evidenziato che HP non renderebbe chiare le limitazioni sull'uso delle cartucce.

Al termine di un procedimento istruttorio, i commissari sono giunti alla conclusione che molte stampanti inkjet e laser vendute ai consumatori in Italia includono delle "significative limitazioni all’utilizzo di cartucce di inchiostro/toner non originali".

Nello specifico, HP Inc ed HP Italy avrebbero fornito delle apposite istruzioni di autenticazione incluse nel firmware e nel sistema DS, che permettono alle stampanti di riconoscere "le cartucce originali HP", rifiutando quelle non originali o prodotte prima di una certa data.

In particolare, secondo l'AGCM "HP ha omesso di informare adeguatamente i consumatori - al momento dell’acquisto - sulla presenza di questa rilevante e significativa limitazione, inducendoli a ritenere di dover sostituire le cartucce di inchiostro/toner non originali per carenze o difetti di queste ultime e dunque ad utilizzare soltanto le cartucce originali HP".

Le limitazioni sarebbero anche state rinnovate e modificate attraverso degli aggiornamenti firmware per le stampante, senza informare i consumatori.

"L’Autorità ha inoltre accertato che attraverso il firmware presente su molte stampanti HP registra, sempre senza informare i consumatori, i dati di consumo relativi alle cartucce utilizzate, originali o non: dati utilizzati sia per creare un database utile per formulare le proprie strategie commerciali, sia per negare l’assistenza per le stampanti che abbiano utilizzato cartucce non originali, ostacolando così la prestazione della garanzia legale di conformità" conclude il bollettino.

Oltre ad una multa da 10 milioni di Euro, HP è stata obbligata ad assumere delle iniziative per informare gli utenti attraverso le condizioni di vendita delle stampanti, evidenziando le limitazioni sull'uso di cartucce e toner non originali.