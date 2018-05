HP OMEN, ecco i nuovi accessori gaming: tra mouse, tappetini e zaini

HP ha annunciato, assieme al laptop OMEN 15, anche tutti i suoi nuovi accessori da gaming, che comprendono le cuffie Mindframe Headset con sistema di raffreddamento controllabile, di cui vi abbiamo parlato in questa news.

Avete capito bene, l'headset in questione integra un sistema termoelettrico nei padiglioni auricolari, che consente alle cuffie di non scaldare troppo. Questo è anche controllabile via software. In particolare, tramite OMEN Command Center, l'utente può regolare il raffreddamento. Non manca il supporto al Virtual Surround 7.1 e DTS. Immancabili l'illuminazione RGB e il microfono. Insomma, una soluzione quantomeno atipica, che sarà disponibile dal prossimo mese di ottobre al prezzo di 199,99 euro.

Si passa poi alla tastiera ottico-meccanica Sequencer Keyboard, che garantisce tempi di risposta di 0,2 millisecondi e presenta un telaio in alluminio anodizzato. Presenti anche una porta USB, l'illuminazione RGB e la rotella per alzare/abbassare il volume. Il prezzo è di 179,99 euro, con disponibilità a partire da luglio.

Gli altri prodotti presentati sono Reactor Mouse (16.000 DPI, illuminazione RGB, luglio, 79,99 euro), Mouse 400 (tasti meccanici OMRON, oggi, 39,99 euro), Hard Mouse Pad 200 (tappetino "ruvido", oggi, 24,99 euro), Mouse Pad 200 (tappetino "liscio", oggi, 19,99 euro) e Transceptor Backpack (zaino, impermeabile, tasca anti RFID sniffing, notebook fino a 17 pollici, giugno, 219,99 euro).