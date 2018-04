HP Omen X Laptop: Unboxing e prime impressioni sul notebook da gaming di HP

E' disponibile sul nostro canale ufficiale YouTube la video anteprima ed unboxing dell'HP Omen X, il nuovo laptop portatile da gioco che ci ha stupito per le prestazioni offerte, che lo rendono molto simile ad un PC desktop.

Nel filmato, disponibile come sempre in apertura dell'immagine, vi mostriamo non solo il laptop vero e proprio, ma anche la confezione ed il suo contenuto. Il nostro Alessio Ferraiuolo ci mostra anche com'è possibile smontare il computer per effettuare upgrade a livello hardware, un aspetto sicuramente molto succoso per gli esperti e coloro che intendo massimizzare per quanto possibile le prestazioni del portatile aggiungendo o sostituendo componenti interne.

HP Omen X Laptop, infatti, è un portatile da gioco che si configura come un vero e proprio desktop replacement, viste le sue dimensioni generose. Dimensioni che gli consentono però di avere al suo interno componenti ad elevata prestazioni, per un gaming di alto livello.

