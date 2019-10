HP porta in Italia Elite Dragonfly: il laptop 'più leggero dell'aria'

HP ha presentato in Italia, nel corso di un evento tenuto presso lo "Spazio Pelota Milano", il nuovo Elite Dragonfly, definito il "laptop più leggero dell'aria" che va ad arricchire la gamma di prodotti business con una scheda tecnica davvero particolare ed un peso inferiore ad un chilogrammo, grazie allo chassis in magnesio unibody.

Il produttore si è soffermato a lungo sul design, in quanto il peso estremamente ridotto rende HP Elite Dragonfly il prodotto ideale per supportare i professionisti sempre in movimento. La scocca con taglio a diamante si mixa con il rapporto schermo-to-body incredibile (l'86% circa) e la possibilità di piegare il laptop a 360 gradi, nel caso lo si voglia usare come tablet o in modalità stand.

A livello tecnico troviamo un monitor da 13 pollici ed una batteria che garantisce una durata della batteria di 24,5 ore. Dal fronte connettività invece è presente il modulo opzionale 4G LTE classe Gigabit che permette di connettersi e collaborare ovunque ci si trovi grazie alle antenne LTE 4x4.

HP Elite Dragonfly è inoltre uno dei pochi convertibili aziendali al mondo in cui è stato preinstallato il software HP WorkWell per il benessere personale.

E' anche presente una tastiera retroilluminata completamente nuova, che è stata "pensata per dire addio al ticchettio dei tasti" e completata da un touchpad leggero.

Sotto di essa troviamo il processore Intel Core vPro di ottava generazione, che assicura le massime prestazioni per le attività aziendali.

“HP Elite Dragonfly è uno straordinario esempio dei risultati che HP e Intel stanno ottenendo collaborando per il programma Project Athena”, ha commentato Stephanie Hallford, Vice President e General Manager della divisione Business Client Platforms di Intel. “Le performance dei nostri processori Intel Core e la piattaforma vPro offrono capacità senza compromessi, che rappresentano il meglio per le aziende e rispondono alle esigenze dei professionisti che lavorano in mobilità”.