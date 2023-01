HP presenta i nuovi Dragonfly ed Elitebook, tra Raptor Lake e affidabilità

Oltre ai nuovi OMEN al CES 2023, HP ha aggiornato anche il resto del portfolio di notebook e ultraportatili per tutte le esigenze, dai Chromebook ai laptop tradizionali spaziando tra Dragonlfly ed Elitebook.

I sottili ed essenziali Dragonfly per il 2023 di HP sono tre, ovvero il Dragonfly G4, il Dragonfly Pro e il Dragonfly Pro Chromebook. Tutti e tre promettono solide prestazioni affidandosi alle più recenti soluzioni di Intel e AMD. Il Dragonfly Pro punta alla CPU AMD Ryzen 7736U con grafica Radeon integrata, mentre il modello Chromebook conferma Alder Lake per il sistema operativo tra le nuvole di Google, dotato di CPU Intel Core i5-1235U con grafica Intel Iris Xe.

Infine, il Dragonfly G4 punta dritto alla novità del CES 2023, vale a dire i processori Intel di tredicesima generazione, con display OLED, RAM DDR5 e unità di archiviazione NVMe Gen4.

La gamma Elitebook si arricchisce di due modelli molto interessanti, il 1040 G10 e il convertibile 1040 G10 x360. Entrambi accolgono le nuove soluzioni Intel Raptor Lake che uniscono efficienza e affidabilità, mentre il display da 14 pollici può essere configurato con opzioni fino a risoluzione WQXGA e refresh rate a 120 Hz, con il modello x360 che prevede naturalmente il supporto touchscreen.

Racchiusa in una scocca in magnesio troneggia una tastiera retroilluminata, la RAM è di tipo LPDDR5 e l'archiviazione è affidata a unità NVMe PCIe Gen4. Immancabile il pieno supporto al WiFi 6E in tandem con Bluetooth 5.3.

Sarà interessante vedere come questi dispositivi andranno a esprimersi non solo nel contesto business ma anche nel cloud gaming, in virtù dell'annuncio di OMEN Gaming Hub preinstallato sui sistemi HP, che integra le potenzialità di GeForce NOW sui laptop del produttore americano.