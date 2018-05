HP presenta Mindframe, le cuffie dotate di un sistema di raffreddamento termoelettrico

HP ha deciso di rendere le cuffie della gamma Omen, dedicata al mondo del gaming, ancora più confortevoli e funzionali. Nel mirino è finito questa volta il calore generato dalle lunghe sessioni di gioco, accentuato da questi mesi estivi: le nuove Mindset ospiteranno un apposito congegno termoelettrico in grado di tenervi al fresco.

A differenza delle soluzioni già messe in pratica dalla concorrenza, HP non ha intenzione di ovviare al problema del calore eccessivo tramite l'adozione di ventole o di speciali gel termici. In occasione dell'HP Gaming Festival, che si è tenuto a Beijing, la compagnia statunitense ha presentato un nuovo device termoelettrico, che sfrutta una particolare tecnica di raffreddamento brevettata dal colosso dell'hardware.

Questo congegno, inserito nei padiglioni delle nuove cuffie, è in grado di condurre il calore dirigendolo dalla camera acustica all'ambiente esterno. Ma come si traduce in termini pratici questa nuova tecnologia? Chi lo ha provato, come il Senior Editor di Engadget, Devindra Hardawar, afferma che se si mette una mano davanti alle cuffie la sensazione è quella di avere un getto d'aria condizionata puntata sul palmo.

Oltre a questo innovativo sistema di raffreddamento, anche il resto della dotazione è all'avanguardia: microfono unidirezionale con cancellazione dei rumori, virtual surround 7.1 con audio posizionale in 3D ed un speciale sistema di sospensione in grado di auto adattarsi, per garantire una distribuzione del peso sempre ottimale.