HP presenta la nuova gamma di EliteBook con 5G e super batteria

Nel corso di un evento tenuto qualche giorno fa, HP ha presentato la nuova generazione di EliteBooks, i laptop progettati per offrire il massimo comfort ai professionisti e content creator. Il piatto forte della scheda tecnica è il supporto 5G, la rete di nuova generazione che nel corso dei prossimi anni sarà sempre più diffuso a livello mondiale.

Gli ingegneri hanno anche lavorato per includere una nuova fotocamera grandangolare che è in grado di offrire un campo visivo di 88 gradi, a cui si aggiunge un comparto audio che utilizzando l'intelligenza artificiale è in grado di ridurre i rumori di fonde per rendere le videoconferenze più nitide.

La lineup è composta da tantissimi prodotti. Gli EliteBook x360 1030 G7 ed x360 1040 G7 rappresentano le offerte di fascia alta e grazie ad un rapporto schermo-corpo dell'89% sono più piccoli del 6,3% rispetto alla generazione precedente. Sotto la scocca sono presenti i processori Intel Core vPro di decima generazione. In particolare, nel corso della conferenza HP ha anche sottolineato che l'EliteBook x360 1040 G7 è in grado di fornire una durata della batteria di 29 ore, ovviamente variabile a seconda dell'utilizzo. Come dicevamo poco sopra, inoltre, entrambi supportano anche il 5G, che è sicuramente un plus.

Presentata anche la lineup EliteBook 800. Sulla serie 805 troviamo i processori AMD Ryzen Pro con Radeon Vega, ed offrono una durata della batteria di 24 ore.

Gli EliteBook Serie 800 G7 sono invece basati sul processore Intel Core vPro six-core di decima generazione, che si traduce in un'autonomia di 23 ore e 15 minuti sull'EliteBook 830 G7. Gli EliteBook 805 G7 e la serie 800 G7 saranno disponibili anche nelle configurazioni con processori AMD, oltre che Intel. Nei negozi arriveranno con schermi da 13,3, 14 e 15,6 pollici.

L'arrivo nei negozi sarà scaglionato tra giugno e luglio, ma i prezzi ancora non sono stati annunciati.