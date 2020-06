HP presenta la nuova gamma di prodotti OMEN e Pavilion Gaming per i videogiocatori

HP ha annunciato la nuova gamma di prodotti delle famiglie OMEN e Pavilion Gaming dedicate ai videogiocatori tra cui laptop, schermi, casse audio e cuffie adatti ad ogni tipo di esigenza e capaci di accompagnare le migliori sessioni di gioco.

Il prodotto di punta presentato da HP è il nuovo portatile da gaming OMEN 15 dedicato ai giocatori più esigenti. Il design è stato completamente ridisegnato con un stile minimale e pulito con un spessore ridotto dell'11% rispetto alle edizioni passate. Il sistema di ventilazione OMEN Tempest Cooling composto da due ventole permette di tenere sotto controllo le temperature per fornire prestazioni di alto profilo. Parlando di specifiche tecniche OMEN 15 si presenta in due varianti, la Shadow Black con CPU Intel di decima generazione fino all'i7 e la Mica Silver con CPU AMD fino al Ryzen 7 serie 4000H. Entrambe le varianti possono essere equipaggiate con un massimo di 32 GB di RAM DDR4 e con uno spazio di archiviazione pari ad 1TB SSD o due SSD in RAID0. Le prestazioni grafiche sono garantite dalle GPU NVIDIA della serie GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070 Max-Q e RTX 2070 Super Max-Q. Infine i pannelli UHD con refresh rate da 120 Hz o 300 Hz, disponibile anche una variante OLED. I nuovi modelli sono disponibili da oggi.

La proposta di HP include poi i nuovi mouse da gaming OMEN Vector e Vector Essential con sensore ottico PixArt personalizzato nelle varianti OMEN Radar 1 e Radar 3 e le cuffie auricolari OMEN Dryad Earbuds con tecnologia dual driver e gommini in foam targati Comply. Ancora, le nuove cuffie wireless HP X1000 con audio surround 7.1 dongle USB con batteria fino a 20 ore e lo schermo HP X24c da 24 pollici con curvatura 1500R e refresh rate di 144 Hz con AMD FreeSync Premium. Per ultimo, il nuovo portatile Pavilion Gaming 16 che uscirà in agosto. Recentemente HP ha lanciato i nuovi PC Desktop da gaming OMEN 25L e 30L.