HP presenta i nuovi accessori per il gaming della gamma OMEN

HP ha presentato i nuovi accessori della linea OMEN basati sulla tecnologia Wireless Warp comprensivi dell'OMEN Command Center, che renderanno la propria lineup di prodotti ancora più completa. Ma non è tutto, perchè al PC OMEN 30L Desktop è stato implementato il supporto alle schede grafiche fino alla nuova GeForce RTX 3090.

La nuova lineup di prodotti è composta dalle cuffie OMEN Frequency Wireless Headset, che forniscono un'esperienza audio lag-free e sono compatibili con Mac, iOS, PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e Nintendo Switch, e possono essere collegate utilizzando l'ingresso da 3,5mm ed USB. L'arrivo nei negozi è previsto a Dicembre a 169,99 Euro.

E' stato mostrato anche l'OMEN Vector Wireless Mouse, che viene definito dal produttore "uno tra i più veloci mouse per il gaming con ricarica USB-C al mondo" e grazie a 30 secondi di ricarica è in grado di garantire fino ad un'ora di autonomia, almeno a giudicare dai dati diffusi. Il mouse potrà essere acquistato da Settembre a partire da 79,99 Euro.

Arriva sul mercato anche la nuova tastiera OMEN Spacer Wireless TKL Keyboard, caratterizzata da un poggia polsi rimovibile che migliore il comfort in qualsiasi tipo di situazione, sia in wireless che via cavo. E' anche dotata della crittografia AES Standard a 128bit, che garantisce un elevato livello di sicurezza ed impedisce di intercettare gli input. La tastiera arriverà nei negozi italiani da Ottobre a 79,99 Euro.