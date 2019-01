HP presenta i nuovi Chromebook per il settore Educational

Oggi oltre 20 milioni di studenti in tutto il mondo utilizzano Chromebook per l'apprendimento. Di fatto, questi ultimi rappresentano il dispositivo più venduto per le scuole primarie e secondarie in Svezia, Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda. Non sorprende, dunque, il fatto che HP abbia deciso di entrare in questo business.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena, i nuovi Chromebook Education Edition di HP sono dispositivi semplici, sicuri e progettati per la condivisione, che consentono agli istituti scolastici di aiutare gli studenti a sviluppare le necessarie competenze nel campo della creatività, della collaborazione e del pensiero critico.

Con la potenza di HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition, gli educatori sono supportati nel proprio lavoro per migliorare i risultati di apprendimento, mentre gli insegnanti e gli studenti possono risparmiare tempo prezioso con funzionalità di avvio e di elaborazione estremamente rapide. È basato sui più recenti processori Intel, resiste a cadute e versamenti di liquidi, ha una connettività migliorata, assicura fino a 11,5 ore di autonomia della batteria e si ricarica rapidamente. Dispone anche di una potente seconda fotocamera da 5 MP rivolta verso l'esterno che rende possibile la modalità Explorer, offrendo agli studenti un modo completamente nuovo per trarre vantaggio dall'esperienza di apprendimento mista, grazie alla possibilità di registrare e reagire al mondo che li circonda.

HP Chromebook 11 G7 Education offre agli studenti tutto il necessario per creare, collaborare e apprendere. Dispone dei più recenti processori Intel, strumenti interattivi, app Android, connettività migliorata e una batteria di lunga durata che si ricarica velocemente, in un design in grado di resistere a cadute e versamenti di liquidi.

HP Chromebook 11A G6 Education Edition offre agli studenti tutto il necessario per creare, collaborare e apprendere, grazie al processore AMD A4-9120C APU e fino a 10 ore di durata della batteria con HP Fast Charge. Progettato con dettagli co-stampati in gomma, angoli rinforzati e un sistema operativo Chrome OS facilmente gestibile, sicuro e intuitivo, questo durevole PC consente l'accesso a migliaia di app educative Android e dispone di connettività e ricarica USB-C universali.

HP Chromebook 14A G5 è in arrivo questa primavera ed è progettato per le aziende, gli educatori e gli istituti di istruzione superiori, grazie al sistema operativo Chrome OS facilmente gestibile, sicuro e intuitivo. Basato sui più recenti processori AMD, questo durevole PC dispone di compatibilità USB-C universale, in grado di supportare le esigenze future, e include funzionalità opzionali come una tastiera retroilluminata resistente ai versamenti di liquidi e un'ampia scelta di pannelli IPS HD o FHD.

I PC HP Chromebook 11A G6 Education Edition, HP Chromebook x360 11 G2 e HP Chromebook 11 G7 EE includono una licenza perpetua di HP Classroom Manager, Student Edition, rendendo più facile per gli insegnanti gestire le attività degli studenti e collaborare in modo efficace. I docenti possono assumere il controllo dei dispositivi degli studenti per distribuire contenuti, limitare l'accesso alle applicazioni, all'hardware e al Web, nonché avviare chat uno-a-uno o di gruppo.

HP Chromebook 11A G6 EE sarà disponibile nell'area EMEA a febbraio, a partire da 259 euro, mentre HP Chromebook 14A G5 sarà disponibile nell'area EMEA ad aprile, a partire da 279 euro. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda gli altri dispositivi.