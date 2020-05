HP presenta i nuovi desktop da gaming OMEN 25L e 30L accompagnati dal monitor OMEN 27i

Hewlett-Packard ha annunciato i nuovi PC Desktop progettati per il gaming della gamma 2020. HP OMEN 25L e HP OMEN 30L portano in dote design inediti ed un ventaglio di configurazioni capaci di garantire prestazioni di livello anche per i giocatori più esigenti. Il monitor da gaming HP OMEN 27i va poi a completare la nuova proposta di HP.

I nuovi OMEN 25L e 30L rappresentano la naturale evoluzione della serie Obelisk, offrendo configurazioni in grado di soddisfare ogni tipo di giocatore con le componenti più performanti disponibili sul mercato. La gamma 2020 dei PC Desktop OMEN possono infatti ospitare i processori Intel di decima generazione fino al Core i9-10900K con 10 core e 20 threads o le cpu AMD di terza generazione fino al Ryzen 9 3900 con 12 core e 24 threads.

Alto grado di personalizzazione anche sul fronte delle schede video dato che OMEN 25L e 30L possono essere equipaggiati con una vasta gamma di GPU fino ad arrivare alla NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti o alla concorrente AMD Radeon RX 5700 XT, garantendo in ogni caso la potenza necessaria a muovere i poligoni dei migliori giochi disponibili o in arrivo. I desktop da gaming della serie OMEN fanno poi affidamento sulla partnership con alcuni dei migliori produttori di hardware e montano le memorie ram HyperX Fury, gli SSD WD Black e gli alimentatori Cooler Master fino a 750 watt. I nuovi case sono infine progettati per fornire le giuste condizioni termiche con diversi tipi di configurazione ad aria o a liquido.

Il monitor da gaming HP OMEN 27i completa il quadro con un pannello Nano IPS Quad HD con risoluzione 2560 x 1440, refresh rate di 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms e compatibilità con NVIDIA G-Sync. I desktop da gaming HP OMEN 25L e 30L saranno disponibili da domani 5 maggio a partire rispettivamente dal prezzo di 899,99 e 1199,99 dollari mentre il monitor HP OMEN 27i è disponibile da oggi al prezzo consigliato di 499,99 dollari.