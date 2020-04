HP presenta i nuovi ultrabook e convertibili ENVY del 2020: specifiche e prezzi

Dopo l'annuncio dei nuovi ZBook Studio e ZBook Create, HP ha anche annunciato la nuova linea di Ultrabook Envy, inclusi i modelli convertibili x360, che vanno a completare la lineup del 2020.

HP ENVY 13 2020 - Specifiche tecniche

Display: touch 13,3 pollici FHD o 4K

touch 13,3 pollici FHD o 4K Processore: Intel Core i7-1065G7 10th Gen / Intel Core i5-1035G1 10th Gen

Intel Core i7-1065G7 10th Gen / Intel Core i5-1035G1 10th Gen Scheda graficha: Intel Iris Plus / Intel UHD / NVIDIA GeForce MX330 opzionale

Intel Iris Plus / Intel UHD / NVIDIA GeForce MX330 opzionale RAM: 8GB DDR-3200

8GB DDR-3200 Memoria: 256GB PCIe NVMe M.2 SSD

256GB PCIe NVMe M.2 SSD Porte: 1x Thunderbolt 3 con SuperSpeed USB-C, 2x SuperSpeed USB-A, 1x lettore microSD

1x Thunderbolt 3 con SuperSpeed USB-C, 2x SuperSpeed USB-A, 1x lettore microSD Audio: Dual Speakers Bang & Olufsen

Dual Speakers Bang & Olufsen Sistema operativo: Windows 10 Home

E' presente anche un sensore per le impronte digitali, ed una batteria in grado di garantire fino a 19,5 ore di autonomia con una singola carica.

L'arrivo nei negozi in questo caso è previsto a Maggio 2020 al prezzo di partenza di 999,99 Dollari, che chiaramente cambia a seconda della configurazione scelta.

HP ENVY x360 13 2020 - Specifiche tecniche

Display: 13,3 pollici FHD

13,3 pollici FHD Processore: AMD Ryzen 7 4700U

AMD Ryzen 7 4700U Scheda grafica: AMD Radeon

AMD Radeon RAM: 8GB DDR4

8GB DDR4 Memoria: SSD PCIe fino a 512GB

SSD PCIe fino a 512GB Porte: 1x Thunderbolt 3 con SuperSpeed USB-C, 2x SuperSpeed USB-A, 1x lettore microSD

1x Thunderbolt 3 con SuperSpeed USB-C, 2x SuperSpeed USB-A, 1x lettore microSD Audio: Dual Speaker Bang & Olufsen

Dual Speaker Bang & Olufsen Sistema operativo: Windows 10 Home

L'aspetto più interessante della lineup è sicuramente rappresentato dalla natura convertibile, ma anche dal prezzo di partenza di soli 699,99 Dollari. Anche qui troviamo il sensore per le impronte digitali compatibile con Windows Hello. In questo caso però non sono state diffuse informazioni sulla data di lancio.

HP ENVY 15 2020 - Specifiche tecniche

Display: 15,6 pollici FHD / 4K AMOLED touch

15,6 pollici FHD / 4K AMOLED touch Processore: Intel Core i9-10980HK / Intel Core i7-10750H

Intel Core i9-10980HK / Intel Core i7-10750H Scheda grafica: fino a NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q

fino a NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q RAM: fino a 32GB DDR4

fino a 32GB DDR4 Memoria: SSD fino a 2TB PCIe SSD

SSD fino a 2TB PCIe SSD Porte: 2 x Thunderbolt 3 con SuperSpeed USB-C, 2x SuperSpeed USB-A, 1x lettore microSD, 1X hdmi 2.0A

x Thunderbolt 3 con SuperSpeed USB-C, 2x SuperSpeed USB-A, 1x lettore microSD, 1X hdmi 2.0A Audio: Dual Speakers Bang & Olufsen

Dual Speakers Bang & Olufsen Sistema operativo: Windows 10 Pro

Prezzo più elevato per questo: l'arrivo nei negozi è previsto per Giugno 2020 a partire da 1.349,99 Dollari. Presente anche qui il sensore per le impronte digitali.

HP ENVY x360 15 2020 - Specifiche tecniche

Display: 15,6 pollici FHD / 4K AMOLED

15,6 pollici FHD / 4K AMOLED Processore: Intel Core i7-1065G7 / Intel Core i5-1035G1 / AMD Ryzen 7 4700U / AMD Ryzen 5 4500U

Intel Core i7-1065G7 / Intel Core i5-1035G1 / AMD Ryzen 7 4700U / AMD Ryzen 5 4500U Scheda grafica: fino ad NVIDIA GeForce MX330 / AMD Radeon

fino ad NVIDIA GeForce MX330 / AMD Radeon RAM: 12GB DDR4

12GB DDR4 Memoria: SSD PCIe fino a 512GB + 32GB Intel Optane

SSD PCIe fino a 512GB + 32GB Intel Optane Porte: 1x Thunderbolt 3 con SuperSpeed USB-C, 2x SuperSpeed USB-A, 1x lettore microSD, 1x porta HDMI

1x Thunderbolt 3 con SuperSpeed USB-C, 2x SuperSpeed USB-A, 1x lettore microSD, 1x porta HDMI Audio: Dual Speakers Bang & Olufsen

Dual Speakers Bang & Olufsen Sistema operativo: Windows 10 Home

La disponibilità è garantita da maggio 2020, ad un prezzo di partenza di 699,99 Dollari se si sceglie la configurazione AMD ed 849,99 Euro per l'Intel.