HP presenta il nuovo laptop OMEN 15: ancora più veloce, piccolo e potente

HP, nel corso del Gaming Festival di Pechino, ha anche presentato il nuovo laptop della gamma OMEN 15, caratterizzato da un hardware ancora più potente e veloce ed una scocca più piccola e potente.

L’ultima edizione del laptop OMEN 15 è un sistema ancora più potente ed elegante che garantisce una maggiore portabilità, con un hardware migliorato e le caratteristiche più richieste dai giocatori. Progettato per fornire prestazioni elevate, un’esperienza coinvolgente e capacità di espansione, questo laptop offre tutto quello che i giocatori cercano in un dispositivo, assicurando esperienze indimenticabili, sia in mobilità che a casa.

Le principali caratteristiche includono:

Massima potenza . La scheda NVIDIA GeForce GTX 1070 con design MAX-Q, predisposta per la realtà virtuale, garantisce un’esperienza grafica stupefacente. Le CPU Intel Core i+ serie H di ottava generazione a quattro o sei core e fino a 32 GB di RAM DDR4-2666 supportano i titoli più recenti e gestiscono facilmente tutte le attività multitasking e programmi con un utilizzo intensivo della memoria. Il laptop include flessibili opzioni di archiviazione, tra cui SSD, HDD, SSD e HDD o perfino HDD e memoria Intel Optane per l’accelerazione dell’archiviazione.

. La scheda NVIDIA GeForce GTX 1070 con design MAX-Q, predisposta per la realtà virtuale, garantisce un’esperienza grafica stupefacente. Le CPU Intel Core i+ serie H di ottava generazione a quattro o sei core e fino a 32 GB di RAM DDR4-2666 supportano i titoli più recenti e gestiscono facilmente tutte le attività multitasking e programmi con un utilizzo intensivo della memoria. Il laptop include flessibili opzioni di archiviazione, tra cui SSD, HDD, SSD e HDD o perfino HDD e memoria Intel Optane per l’accelerazione dell’archiviazione. Raffreddamento . Il sistema è attentamente progettato per la dissipazione del calore generato dalle sessioni di gioco, con ventole più grandi, un motore trifase e i cuscinetti fluido-dinamici per generare meno attrito e consentire un controllo più uniforme della velocità delle ventole in tutte le configurazioni. Le prese d’aria sul retro e nella parte inferiore del laptop aspirano l’aria fresca, mentre due grandi ventole espellono il calore dagli angoli posteriori. Alcune configurazioni includono aree di ventilazione espanse nella parte inferiore per aumentare il flusso d’aria.

. Il sistema è attentamente progettato per la dissipazione del calore generato dalle sessioni di gioco, con ventole più grandi, un motore trifase e i cuscinetti fluido-dinamici per generare meno attrito e consentire un controllo più uniforme della velocità delle ventole in tutte le configurazioni. Le prese d’aria sul retro e nella parte inferiore del laptop aspirano l’aria fresca, mentre due grandi ventole espellono il calore dagli angoli posteriori. Alcune configurazioni includono aree di ventilazione espanse nella parte inferiore per aumentare il flusso d’aria. Esperienza di gioco immersiva . Lo schermo con una diagonale di 15,6 pollici, opzioni come 1080p a 144 Hz, 4K a 60 Hz o 1080p a 60 Hz e la tecnologia NVIDIA G-SYNC su alcune configurazioni garantiscono una grafica mozzafiato. Gli altoparlanti stereo con audio Bang & Olufsen e un amplificatore audio non integrato assicurano un suono vibrante e potente. Per chi preferisce indossare le cuffie, la tecnologia DTS Headphone:X consente di simulare l’audio surround, per individuare con precisione da dove proviene ogni suono durante il gioco.

. Lo schermo con una diagonale di 15,6 pollici, opzioni come 1080p a 144 Hz, 4K a 60 Hz o 1080p a 60 Hz e la tecnologia NVIDIA G-SYNC su alcune configurazioni garantiscono una grafica mozzafiato. Gli altoparlanti stereo con audio Bang & Olufsen e un amplificatore audio non integrato assicurano un suono vibrante e potente. Per chi preferisce indossare le cuffie, la tecnologia DTS Headphone:X consente di simulare l’audio surround, per individuare con precisione da dove proviene ogni suono durante il gioco. Espansione e flessibilità. Aggiungere componenti è molto semplice, grazie alle viti con testa a croce Phillips sulla base del portatile e un singolo pannello per l’accesso all’archiviazione e alla memoria. Il laptop è dotato di una vasta gamma di porte, ora disponibili sul retro per consentire una maggiore libertà di movimento, soprattutto per chi utilizza un mouse con cavo.

OMEN 15 Laptop sarà disponibile da Giugno a 999 euro.