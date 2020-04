HP presenta ZBook Studio e ZBook Create: i notebook da 15 pollici che sfidano i MacBook

HP ha svelato i nuovi notebook per creator della linea ZBook, HP ZBook Studio ZBook Create, due laptop da 15 pollici che possono essere utilizzati sia per la creazione di contenuti che per il gaming. Le differenze tra i due PC sono davvero minime, ma comunque importanti.

Studio sarà basato sulla GPU Nvidia Quadro (fino a Quadro RTX 5000), sul modello create troverà spazio la sola scheda grafica NVIDIA RTX 2080 Super 100% VR-Ready. Questa differenza rende il primo una buona soluzione per l'uso professionale, mentre Create per la realtà virtuale, i giochi e per sfoggiare la propria creatività. Per quanto riguarda i processori, invece, saranno disponibili gli Intel Core i9 e Xeon di nuova generazione.



A livello di connettività troviamo 2 ingressi USB-C, 2 USB-3, una porta HDMI o miniDP ed un lettore per le schede SD, oltre ovviamente al jack per le cuffie.

Entrambi sono invece accomunati da uno schermo OLED DreamColor HDR-400 4K da 15,6 pollici con HP Sure View Reflect opzionale.

La batteria è in grado di garantire fino a 17,5 ore di autonomia, ma la società ha anche lavorato sul comparto audio che è definito il migliore al mondo su un notebook da 15,6 pollici grazie agli speaker targati Bang and Olufsen.

HP ZBook Studio e ZBook Create inoltre sono le prime workstation al mondo con materiali plastici oceanici, altamente riciclabili e con una scocca in alluminio resistente a qualsiasi abrasione fino a 5 volte in più rispetto alla fibra di carbonio.

A livello software è presente Windows 10 Pro, con supporto a Windows Hello attraverso il lettore per le impronte digitali.

Nessuna informazione sui prezzi, ma la disponibilità è prevista per Agosto. Non abbiamo informazioni sul lancio italiano.