HP a tutta produttività al CES 2024: ecco i nuovi Spectre X360 con l'IA

Oltre ad aver rinnovato la gamma OMEN al CES 2024, la kermesse di Las Vegas è stata l'occasione ideale per HP per presentare i suoi ultimi gioielli per la produttività e per la vita di tutti i giorni, i nuovi HP Spectre x360 2in1 da 14 e da 16 pollici.

Più potenti, intelligenti e versatili. È questo, in poche parole, l'obiettivo che si era posta HP nella progettazione dei suoi nuovi convertibili. Dotati di CPU Intel Core ULTRA con processore neurale integrato, i nuovi Spectre x360 potranno fare affidamento sull'accelerazione tramite IA anche in locale, mentre chi cerca un dispositivo ancora più trasversale potrà scegliere le versioni dotate di GPU NVIDIA GeForce RTX 4050.

I due device sono dotati di display con rapporto 16:10 e possono essere configurati con pannelli fino ai brillanti OLED con risoluzione 2.8K, refresh rate fino a 120 Hz e certificazione IMAX Enhanced.

La disponibilità per entrambi i convertibili della serie Spectre x360 è a partire dall'8 gennaio, con prezzo di partenza di 1.499,99 dollari e di 1.599,99 dollari, rispettivamente per la versione da 14 e da 16 pollici.

Nella cornice americana del CES 2024, HP ha presentato anche il nuovo OMEN Transcend 32, monitor da gaming dotato di un pannello QD-OLED di ultima generazione, con risoluzione 4K e refresh rate fino a 240 Hz.