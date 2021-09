HP Reinvent Fall 2021: novità per il lavoro ibrido, c'è anche Nadella di Microsoft

Dopo aver trattato la nuova lineup di prodotti Windows 11 di HP, torniamo a dare un'occhiata agli annunci legati alla multinazionale statunitense. Infatti, nel corso dell'evento Reinvent Fall '21, HP ha svelato diverse novità per quel che concerne il lavoro ibrido.

D'altronde, non è di certo la prima volta che il noto brand guarda al futuro del mondo del lavoro, come potete leggere nel nostro articolo dedicato all'HP Innovation Summit 2020. Proprio come in quell'occasione, non è mancata la presenza di Enrique Lores, CEO di HP, ma questa volta ci sono stati anche degli ospiti d'eccezione. Su tutti, Satya Nadella, CEO di Microsoft. Dopo essere comparso nei recenti eventi di Lenovo, dunque, Nadella ha partecipato anche all'evento di HP, presenza che di fatto consolida la partnership tra le due realtà.

In ogni caso, non è solamente la presenza del CEO di Microsoft ad aver attirato l'attenzione durante l'HP Reinvent Fall '21. Infatti, la società statunitense ha svelato parecchie novità per i partner, dalla piattaforma di channel intelligence HP Amplify Data Insights a un nuovo servizio di stampa basato sul cloud (c'è anche un rinnovato piano in abbonamento). Non manca poi una grande attenzione all'impatto ambientale.

In parole povere, HP sta mettendo a disposizione dei suoi partner tutti gli strumenti del caso per cercare di affrontare al meglio le sfide del lavoro ibrido. Si va dalla gestione dei dispositivi dei dipendenti al soddisfare la crescente domanda di soluzioni ibride sia in ambito lavorativo che di apprendimento, dando al contempo "vita" a un sistema sostenibile.