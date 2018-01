HP: richiamo per le batterie dei notebook per problemi di surriscaldamento

Il 2018 dell'industria dell'elettronica non è certo iniziato col piede giusto. E dopo la pubblicazione delle due vulnerabilità Meltdown e Spectre , arriva un'altra tegola pesantissima per HP.

Il produttore di computer, che sta già avendo non pochi problemi con i propri dispositivi interessati dalle due falle di sicurezza, ha appena annunciato un massiccio richiamo per alcune batterie agli ioni di litio incluse in una vasta gamma di notebook e workstation mobile, a causa di problemi legati al surriscaldamento che potrebbero anche provocare incendi.

HP, in un comunicato, ha affermato di aver ricevuto otto segnalazioni in cui le batterie, non appena avrebbero cominciato a surriscaldarsi, si sarebbero addirittura fuse. In tre casi, gli utenti hanno riportato danni materiali, al punto che un utente avrebbe addirittura riportato ustioni alla mano.

I modelli di HP interessati sono i seguenti:

HP Probook 640 G2

HP ProBook 640 G3

HP ProBook 645 G2

HP ProBook 645 G3

HP ProBook 650 G2

HP ProBook 650 G3

HP ProBook 655 G2

HP ProBook 655 G3

HP ZBook 17 G3

HP ZBook 17 G4

HP ZBook Studio G3

HP x360 310 G2

HP Pavilion x360

HP ENVY m6

HP 11 Notebook PC

Le batterie difettose sono sia incluse di default nei notebook che vendute come accessori a parte o sostitutivi. HP rileva inoltre che, mentre il ZBook Studio G4 non figura nella lista in quanto non include di fabbrica la batteria difettosa, quelle di ricambio potrebbero essere interessati.

HP inoltre invita i proprietari dei dispositivi elencati a verificare se le proprie batterie rientrano nel programma, oltre che installare un aggiornamento al BIOS che aggiunge una modalità di sicurezza per le batterie che permetterà al notebook di continuare a funzionare anche senza batteria, quando collegato.

Maggiori informazioni sono disponibili qui.