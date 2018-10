HP rinnova la sua gamma ZBook con i prodotti Boosted: Studio x360, Studio, 17, 15

HP ha annunciato alla stampa i suoi nuovi dispositivi "Boosted", che appartengono alla nota gamma ZBook. In particolare, le new entry sono quattro: ZBook Studio x360, ZBook Studio, ZBook 17 e ZBook 15. Vediamo assieme tutti i dettagli in merito.

HP ZBook Studio x360 è un convertibile 2-in-1 che può essere "ruotato" di 360 gradi e disposto in 5 diverse modalità. Sotto la scocca, si trovano dei processori Intel Core i9 di ottava generazione, affiancati da una scheda video NVIDIA Quadro P2000. Non manca ovviamente il pennino, che dispone di ben 4096 livelli di pressione. Il display ha un trattamento anti-glare. Il prezzo è fissato a 1499 dollari.

HP ZBook Studio viene definito dalla società californiana come "il laptop con il display 4K più luminoso al mondo". Esso è pensato per i creativi digitali e monta dei processori Intel i9 di ottava generazione e schede video NVIDIA Quadro P2000. Qui il prezzo è di 1349 dollari.

HP ZBook 17 è una workstation portatile pensata per il rendering e per l'editing video. E' anche VR Ready, in modo da consentire ai creativi di sperimentare con la realtà virtuale, e dispone di processori Intel i9. Il prezzo è fissato a 1349 dollari. Esiste anche un modello da 15 pollici venduto allo stesso costo.