HP Slim Desktop, prezzo in CADUTA LIBERA con questa OFFERTA A TEMPO!

HP S01-aF2000sl Slim Desktop ha tutta una serie di caratteristiche che garantiscono prestazioni eccellenti per tutte le esigenze. In una soluzione compatta e salva-spazio, garantita da un colosso del settore.

Sistema operativo Windows 11 Home ottimizzato per Giochi, Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft. Implementato in termini di sicurezza e usabilità.

Il potente processore Intel Celeron J4025, con frequenza fino a 2,9GHz, 4MB di L2 Cache, 2 Core, 2 thread; CPU dinamica che si adatta al gaming livello base, al multitasking e alla creatività. Ecco perché dicevamo che si adatta a tutte le esigenze.

La scheda grafica integrata è la Intel UHD 600, la quale vanta una vga dinamica che si adatta ad esigenze di smart working, ufficio, creatività, multitasking e gaming entry level RAM. Inoltre, monta 4GB DDR4 da 2400 MHz di frequenza.

Archivia tutti i dati che vuoi (documenti, foto, video, ecc.) grazie al notevole spazio di archiviazione da 128GB PCle NVMe, di due slot di espansione M.2 (1 per SSD, 1 per WLAN).

Altro vantaggio le dimensioni ridotte al minimo indispensabile: (L x P x A: 9,5 x 30,3 x 27 cm). E pesa molto poco, circa 3 Kg. Tantissime le porte a cui collegarlo, Wi-Fi e Bluetooth integrati.

