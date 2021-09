HP svela 7 nuovi monitor HP X Series della serie OMEN: prezzi e disponibilità

HP ha annunciato la linea di monitor da gaming HP X Series della gamma OMEN, composta da sette modelli differenti sia con schermo piatto che con schermo curvo, ognuno con particolari funzionalità per un rapporto qualità-prezzo in toto interessante. Vediamo quali sono le opzioni disponibili.

La nuova gamma di monitor HP è caratterizzata da due modelli con display IPS Full HD (1920x1080 pixel) dalla diagonale pari a 27 e 32 pollici, due modelli con display IPS QHD di cui uno da 27 pollici (2560x1440 pixel) e uno da 34 pollici (3440x1440 pixel) e tre modelli con display curvo da 27 e 32 pollici, di cui uno con risoluzione QHD.

Tutti questi modelli della gamma HP X Series sono dotati di pannelli con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, oltre che supporto a AMD FreeSync Premium per un refresh rate variabile. Non mancano la rotazione pivot, regolazione dell’altezza, compatibilità con PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch, modalità luce blu bassa, una porta HDMI 2.0 con supporto HDCP, una porta DisplayPort 1.4 e un jack per cuffie. Nel caso dei modelli HP X27q, HP X32 e HP X34 risultano supportati anche i contenuti HDR 400.

Tra gli altri dettagli si segnala la realizzazione di ogni monitor in modo sostenibile, con l'80% di materiali di riciclo post-consumo e imballaggi riciclabili; lato software, invece, risulta supportato l’intero ecosistema OMEN grazie all’OMEN Gaming Hub.

Per quanto riguarda i prezzi, attualmente sono note solamente le cifre per il mercato statunitense dove sono già disponibili per l’acquisto i modelli HP X27 e HP X27q, rispettivamente a 259,99 Dollari e 339,99 Dollari. Seguiranno dunque HP X32 al prezzo di 389,99 Dollari e HP X34 al prezzo di 459,99 Dollari con pannello piatto, assieme ai modelli con pannello curvo HP X27c a 259,99 Dollari, HP X27qc a 349,99 Dollari e HPX32c a 309,99 Dollari, con disponibilità data per settembre-ottobre 2021.

