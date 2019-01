HP svela al CES 2019 il nuovo Spectre x360 15, con display AMOLED

HP ha ufficialmente aperto le danze al CES 2019 di Las Vegas con una versione rinnovata del laptop Spectre x360 15 di nuova generazione, caratterizzato da un display AMOLED da 15,6 pollici. Proprio quest'ultima specifica rappresenta una novità importante per il settore, che potrebbe segnare un punto di svolta.

Sfruttando un pannello AMOLED invece di quello tradizionale IPS, lo Spectre x360 15 sarà in grado di offrire colori molto brillanti e precisi (il pannello copre il 100% dello spazio di colore DCI-P3), un rapporto di contrasto molto alto (100.000:1), ampi angoli di visione orizzontali, neri profondi, tempi di risposta rapidi (stimati a 0,1 ms) e tutti i vantaggi tipici della tecnologa AMOLED.

HP sostiene che il display supporterà anche l'HDR, ma non ha specificato se si tratta della specifica HDR10 o Dolby Vision. La compagnia inoltre non ha rivelato la risoluzione dello schermo, quindi resta da capire se il pannello sarà Ultra HD (3840x2160 pixel) o QHD (2560x1440 pixel), ma non è da escludere una risoluzione personalizzata.

Sotto la scocca ultrasottile troviamo il processore quad-core Whiske Lake U di Intel e le GPU GeForce di NVIDIA.

L'inizio della commercializzazione del laptop è prevista per il prossimo mese di marzo, ma la società ha fatto sapere che le specifiche complete ed i prezzi saranno svelate solo nei prossimi mesi, quando ci avvicineremo al lancio effettivo. Probabile l'accoppiamento con altre specifiche tipiche di fascia alta, come l'SSD.