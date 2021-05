HP svela i nuovi notebook OMEN e Victus: il PC Gaming davvero per tutti

Dopo aver seguito con interesse la conferenza di presentazione della nuova offerta nel corso del CES 2021, torniamo a parlare di HP e della sua apprezzatissima divisione PC Gaming HP OMEN. Novità sotto il fronte dell'hardware ma anche delle funzionalità aggiuntive per la suite OMEN Gaming Hub.

HP ha infatti presentato i nuovi notebook OMEN 16 e OMEN 17 configurabili con i nuovi processori Intel Tiger Lake-H e le GPU NVIDIA Mobility con architettura Ampere. Scopriamo i dettagli:

OMEN 16 - Piattaforma a scelta fra Intel e AMD e configurabile fino al Core i7-11800H o il Ryzen 9 5900HX con grafica dedicata NVIDIA fino alla GeForce RTX 3070, memoria massima 32GB di RAM DDR4 a 3200MHz e pieno supporto agli SSD in configurazione RAID 0;

- Piattaforma a scelta fra Intel e AMD e configurabile fino al Core i7-11800H o il Ryzen 9 5900HX con grafica dedicata NVIDIA fino alla GeForce RTX 3070, memoria massima 32GB di RAM DDR4 a 3200MHz e pieno supporto agli SSD in configurazione RAID 0; OMEN 17 - Il fratello maggiore offrirà prestazioni senza precedenti, grazie alla disponibilità di configurazione fino all'Intel Core i9-11900H e GeForce RTX 3080, fino a 32GB di memoria RAM e anche in questo caso pieno supporto a drive RAID 0.

In entrambii casi avremo la possibilità di sperimentare il massimo della qualità visiva grazie a un monitor IPS QHD con Refresh Rate a 165 Hz, tempi di risposta di 3ms e copertura dello spazio colore sRGB del 100%. I nuovi OMEN saranno disponibili a partire da agosto a partire da 1699 Euro per il modello da 16 pollici e 1899 Euro per il modello di maggiori dimensioni.

Il produttore di Palo Alto inaugura inoltre una nuova linea essential per i giocatori che vogliono affacciarsi al mondo del PC Gaming con una formula più accessibile ma comunque senza compromessi.

Ecco dunque il nuovo notebook Victus by HP 16, che offre numerose soluzioni di configurazione, a partire dal processore. Avremo la possibilità di scegliere uno dei nuovi Intel Core i7-11800H o AMD Ryzen 7 5800H, in accoppiata con grafica NVIDIA fino alla RTX 3060 o AMD fino alla RX 5500M, il tutto con un prezzo di accesso di 999 Euro a partire da agosto.

In questo interessante appuntamento con le nuove proposte di HP non poteva mancare un nuovo monitor, l'OMEN 25i con tecnologia HP Eye Ease e certificazione Eyesafe per la riduzione via hardware della luce blu. Una scheda tecnica di tutto rispetto, grazie al pannello IPS con Refresh Rate fino a 165 Hz e tempi di risposta di 1 ms, AMD Freesync Premium Pro integrato e piena compatibilità a NVIDIA G-Sync. Anche in questo caso, la disponibilità è fissata per il mese di agosto a un prezzo di 259 Euro.

Infine, HP introduce il nuovo OMEN OASIS, plugin per l'OMEN Gaming Hub che punta a ottimizzare la condivisione dei gameplay, oltre a rendere lo streaming game notturno più facile e veloce grazie al sistema a inviti per un massimo di 16 giocatori.