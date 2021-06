HP svela Pavilion Aero 13, il computer portatile consumer più leggero del brand

HP oggi ha presentato al pubblico il nuovo computer portatile Pavilion Aero 13, il cui slogan è quello di essere il “laptop consumer più leggero mai rilasciato dall’azienda”: si parla di un peso inferiore a un chilogrammo e un design estremamente elegante, grazie anche al screen-to-body ratio del 90%.

Pavilion Aero 13, come da nome, è un dispositivo dotato di schermo da 13,3 pollici con risoluzione 2,5K, proporzione 16:10, 400 nit di luminosità e color palette sRGB del 100%. Mentre il telaio è in alluminio, i colori utilizzati per dipingerlo e ogni altro elemento della scatola sono stati realizzati da materiali provenienti completamente da fonti sostenibili e sono dunque riciclabili al 100%. Ciò rende il laptop registrato EPEAT Gold e certificato Energy Star, diventando così parte del portfolio di PC più ecosostenibili al mondo.

Sotto la scocca troviamo esclusivamente processori AMD tra le varie opzioni, partendo dalla serie Ryzen 5000 con GPU Radeon integrata, giungendo fino al modello Ryzen 7 5800U top di gamma. Non sono noti dettagli riguardanti i tagli di memoria, ma HP ha affermato che Pavilion Aero 13 supporta WiFi 6, è dotato della tecnologia di rimozione del rumore potenziata da intelligenza artificiale per ridurre i rumori durante le videochiamate e, lato autonomia, si parla di un massimo di 10,5 ore di utilizzo con singola carica e attività moderata. Il prezzo, infine, è pari a 749 Dollari al lancio, che avverrà nel mese di luglio 2021 direttamente tramite il sito di HP.

Restando nel mondo HP, l’azienda ha svelato a maggio i notebook OMEN e Victus per gaming o, ancora, nel febbraio 2021 ha completato l’acquisizione di HyperX da Kingston.