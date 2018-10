HP Z Club: PC, monitor, concierge e accessori ad abbonamento mensile (90 giorni gratis)

HP ha annunciato alla stampa anche Z Club, un interessante programma che consente ai creativi di scegliere un bundle pensato per loro dalla società californiana. Questo comprende computer, monitor, servizio concierge e accessori (in alcuni casi anche stampanti). Il tutto tramite abbonamento mensile e con un periodo di prova di 90 giorni.

HP Z Club è pensato principalmente per fotografi, video editor, graphic designer e artisti in generale. In particolare, il servizio avrà una prima fase di test, che dovrebbe partire questo mese, dedicata unicamente ai primi 100 creativi selezionati dalla società californiana. Si tratta chiaramente di un programma pilota, che consentirà ad HP di capire se questo tipo di servizio può funzionare o meno.

In particolare, come potete vedere dall'infografica qui sotto, i computer (laptop o desktop) e i monitor che gli aderenti al programma trovano nel loro bundle rientrano nella gamma Z di HP. Ovviamente, questi saranno completati dagli accessori, che in alcuni casi comprendono anche la stampante. Il servizio concierge consiste in un team di esperti che segue i creativi in base alle loro esigenze. Questi ultimi possono fare domande sui prodotti, su come aggiornarli e in generale accedere ad un'assistenza continua. Un servizio già visto in Italia, ad esempio, con buddybank, ma che qui viene portato nel mondo HP. La società californiana ha promesso anche che sarà facile aggiornare i dispositivi una volta che saranno usciti i nuovi modelli.

Non abbiamo ulteriori informazioni in merito e in realtà il servizio è stato presentato in pochi minuti, ma si tratta comunque di un programma pilota interessante.