HP Z2 ed EliteDesk 800: tutti i dettagli sulla nuova lineup di workstation

HP ha deciso la sua lineup di workstation con quattro nuovi prodotti: HP Z2 Mini G4 Workstation, HP Z2 Small Form Factor (SFF) G4 Workstation, HP Z2 Tower G4 Workstation e HP EliteDesk 800 Workstation Edition. Vediamo assieme tutto i dettagli.

HP Z2 Mini G4 Workstation viene definita dalla stessa società statunitense come "la mini workstation più potente e silenziosa del mondo". Rispetto alla precedente generazione di HP Z2 Mini, dispone di schede video NVIDIA Quadro P600 o NVIDIA Quadro P1000. Non manca inoltre la possibilità di scegliere una GPU AMD Radeon Pro WX4150. Viste le sue dimensioni contenute, la workstation in questione può essere montata sotto una scrivania, dietro un display o in un rack, con fino a 56 workstation che si adattano a un rack 42U standard. Tornando a parlare di caratteristiche tecniche, sotto la scocca troviamo processori Intel Xeon a sei core. Il prodotto in questione sarà disponibile da agosto a un prezzo di partenza di 759 euro.

La workstation HP Z3 G4 Small Form Factor (SFF) offre il 50% in più di potenza di elaborazione rispetto alla generazione precedente, ma mantiene le stesse dimensioni super compatte. Troviamo una nuova CPU a sei core, quattro slot PCIe e due slot di memoria M.2. Il prodotto in questione sarà disponibile da agosto a un prezzo di partenza di 739 euro.

HP Z2 Tower G4 Workstation monta processori Intel Core o Intel Xeon ed è in grado di gestire progetti 3D impegnativi con una potenza grafica superiore del 60% rispetto alla generazione precedente. Il nuovo design presenta sporgenze anteriori e posteriori che consentono agli utenti di spostare facilmente la workstation. Per aumentare l'affidabilità, HP Z2 Tower e SFF offrono un filtro antipolvere HP opzionale per mantenere il sistema pulite. Non mancano due slot di archiviazione M.2. Il prodotto in questione sarà disponibile da agosto a un prezzo di partenza di 769 euro.

HP EliteDesk 800 Workstation Edition viene descritto dalla stessa società statunitense come "il più economico desktop commerciale certificato professionale". Pensato per la progettazione 2D/3D, questo desktop approvato da SolidWorks e AutoCAD ha un occhio di riguardo per le dinamiche aziendali. Per tutti coloro che necessitano di alte prestazioni a livello grafico, Elitedesk 800 Workstation Edition monta una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080. Il prodotto in questione sarà disponibile da agosto a un prezzo di partenza di 699 euro.