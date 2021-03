HTC annuncia due nuovi tracker per Vive Pro: ce n'è anche uno facciale

Dopo gli ultimi teaser apparsi su Twitter riguardanti HTC VIVE giusto qualche giorno fa, finalmente abbiamo buone notizie per tutti i possessori del visore per la realtà virtuale: la società ha infatti lanciato due nuovi moduli per il tracking del corpo, di cui uno è completamente dedicato al volto dell’utente.

È proprio di questo tracker in particolare che parleremo: si chiama VIVE Facial Tracker e si collega direttamente all’headset HTC VIVE Pro, è dotato di due telecamere e un illuminatore a infrarossi per registrare i movimenti di labbra, guance, mascella, denti, lingua e mento per tradurli poi in espressioni facciali realistiche del proprio avatar virtuali usato in piattaforme come Neos VR.

Presentato ancora nel 2019 in via sperimentale, supporta ben 38 distinti movimenti facciali e può essere accoppiato con VIVE Pro Eye per un tracciamento fedele dell’espressione del viso dagli occhi alla bocca, traducendo così in maniera estremamente efficace l’utente nel suo avatar. Riguardo la compatibilità di VIVE Facial Tracker, invece, ci sono brutte notizie per il momento dato che risulta compatibile solamente con la linea VIVE Pro e non, per esempio, con VIVE Cosmos o Valve Index.

L’utilità di VIVE Facial Tracker riguarda anche il mondo del motion capturing e, grazie alla latenza praticamente pari a zero promessa da HTC, possiamo aspettarci prestazioni ottime. Il prezzo è pari a 139 Euro e il lancio è già avvenuto.

Altro prodotto annunciato è VIVE Tracker 3, terza generazione del tracker generico con dischi di tracciamento il 33% più piccoli e il 15% più leggeri, per un aumento del 75% dell’autonomia e un tracciamento con campo di 240 gradi. Inoltre, HTC ha specificato che è completamente compatibile con i visori dell’ecosistema SteamVR. Il prezzo di lancio è anche in questo caso pari a 139 Euro e la disponibilità è immediata.

HTC, intanto, nel 2020 ha lanciato un nuovo smartphone, ovvero il modello Desire 20 Pro inserito anche nella nostra lista delle novità nel mondo degli smartphone Android di fascia media a settembre 2020.