HTC Desire 21 Pro 5G disponibile in Italia: prezzo e scheda tecnica

I tempi d'oro di HTC per quel che concerne il mondo smartphone sono lontani, ma questo non significa che la società taiwanese abbia mollato totalmente il colpo. Infatti, l'azienda ha lanciato il dispositivo HTC Desire 21 Pro 5G, che può essere acquistato anche dall'Italia. Risulta dunque interessante analizzare questo "ritorno".

Ebbene, la scheda tecnica di HTC Desire 21 Pro 5G comprende uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 90 Hz, aspect ratio di 20:9 e foro per la fotocamera posto in alto al centro, un processore Qualcomm Snapdragon 690 5G, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 18W. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 167,1 x 78,1 x 9,4 mm, per un peso di 205 grammi.

Non mancano 5G, NFC, Dual SIM, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Il sistema operativo è Android 10, non esattamente la più aggiornata delle versioni dell'OS del robottino verde. In ogni caso, la vera notizia in questo caso risiede nell'annuncio in sé, che potete approfondire mediante la versione ufficiale italiana del sito Web di HTC.

Tra l'altro, da quest'ultima apprendiamo che il prodotto è acquistabile a 409 euro mediante lo store ufficiale. Insomma, HTC ha ufficialmente lanciato un nuovo medio gamma.