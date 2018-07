HTC Exodus, il primo smartphone al mondo con blockchain arriverà questo autunno

HTC aveva già rivelato lo scorso maggio l'intenzione di sviluppare uno smartphone interamente dedicato alla blockchain, ed ora sembra che la compagnia taiwanese sia pronta per condividere i primi, vaghi dettagli sul prodotto. Si chiamerà Exodus, ed arriverà sul mercato in autunno.

HTC ha già provveduto a creare un sito per il device, raggiungibile a questo indirizzo: è possibile iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati su tutte le novità che verranno rilasciate nei prossimi giorni. Vi ricordiamo inoltre che oggi la compagnia ha in programma un evento ad Hong Kong, denominato Rise, in occasione del quale potrebbe svelare qualche nuovo dettaglio sul "primo smartphone con blockchain".

Il suo funzionamento si basa in larga parte sull'uso decentralizzato delle app e di internet, con la possibilità di immagazzinare tutti i dati all'interno del dispositivo invece di sfruttare il cloud.

HTC ha inoltre annunciato l'intenzione di collaborare con gli sviluppatori di CryptoKitties, il gioco basato sulla tecnologia blockchain: quest'ultima viene sfruttata dal titolo per dare vita ad alcune creature digitali uniche, che possono essere collezionate e scambiate tra gli utenti, mettendo a loro disposizione miliardi di combinazioni possibili. L'app non verrà rilasciata solo per Exodus, ma arriverà presto anche su altri device della casa taiwanese, a cominciare dall'U12 Plus.