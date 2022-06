HTC, giugno è il mese: ecco quando arriverà l'annuncio del nuovo smartphone

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di uno smartphone di HTC, alla fine è stato lo stesso brand a svelare quando sarà il "momento clou". Infatti, è stato pubblicato un teaser che lascia spazio a pochi dubbi.

A tal proposito, stando anche a quanto riportato da GSMArena, nonché come ufficializzato mediante la pagina Facebook di HTC Taiwan, la data che gli appassionati devono segnare sul calendario è quella del 28 giugno 2022. Nell'immagine coinvolta, che potete vedere in calce alla notizia, si fa infatti riferimento a questa giornata, così come si possono notare la "sagoma" di un dispositivo mobile e il logo VIVERSE.

Ricordiamo che è ormai da lungo tempo che si vocifera del possibile reveal di un top di gamma Android di HTC (in precedenza si faceva riferimento al mese di aprile 2022, ma sembra che ci siano stati "grattacapi" in termini di supply chain), che adesso sembra essere particolarmente vicina. A quanto pare in ogni caso il dispositivo sarà legato al Metaverso, chiaramente puntando all'integrazione con VIVE Flow VR, strizzando l'occhio agli amanti di realtà virtuale e aumentata.

Ovviamente per il momento i dettagli non sono molti, ma il ritorno di HTC in campo smartphone flagship non sta certamente passando inosservato tra gli appassionati. Cosa bolle effettivamente in pentola? Staremo a vedere: non manca poi così tanto al 28 giugno 2022.