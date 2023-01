HTC, nuovo headset VR al CES 2023: svelato Vive XR Elite con chip Snapdragon XR2

Che HTC fosse al lavoro su un nuovo headset VR Vive lo sapevamo da tempo, poiché già lo scorso ottobre era arrivato un primo teaser ufficiale del dispositivo. Al CES 2023, però, la compagnia ha svelato il visore HTC Vive XR Elite, capostipite di una nuova linea di device che si affiancherà agli headset Vive Flow e Vive Focus.

HTC Vive XR Elite è un visore standalone, ed è già in preordine al prezzo di 1.099 Dollari sul sito web di HTC, che promette di dare inizio alle spedizioni delle prime unità del prodotto a fine febbraio in tutto il mondo. Come sempre, il device di HTC è pensato per competere con gli headset Meta Quest e sarà pienamente compatibile con tutti i giochi e i software offerti da HTC sugli altri dispositivi Vive.

Vive XR Elite è mirato ai videogiocatori, a chi desidera testare l'intrattenimento nel Metaverso e a chi vuole migliorare la propria produttività online. Il visore ha un peso di soli 625 grammi, che lo rende leggermente più pesante del Meta Quest 2 ma anche circa 100 grammi più leggero del Quest Pro, il cui peso arriva a 722 grammi.

In termini tecnici, abbiamo un display con risoluzione 2K per occhio, un campo visivo di 110° e un refresh rate a 90 Hz. Sotto la scocca, invece, troviamo il chip Qualcomm Snapdragon XR2 per il VR, 12 GB di RAM e una memoria da 128 GB. In più, HTC Vive XR Elite monta quattro fotocamere che permettono di tenere traccia dei movimenti della testa dell'utente e viene venduto con due motion controller identici a quelli di HTC Vive Focus 3.

Il visore di HTC porta con sé un paio di novità non certo secondarie, come per esempio la possibilità di indossare l'headset e gli occhiali al contempo senza necessità di utilizzare degli aggiustatori tra le lenti. Inoltre, nel peso del device è inclusa anche una batteria, che vi permetterà di giocare o guardare film e serie TV senza cavi per circa due ore. La batteria supporta poi l'hot swap, che permette cioè di sostituirla "al volo" con un'altra senza causare lo spegnimento del device.