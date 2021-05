HTC potrebbe lanciare due nuovi headset Vive VR tra 6 giorni, ma non per gaming

A fine aprile i tipster amanti del mondo VR hanno discusso per due giorni del visore HTC Vive Air dedicato al fitness, trapelato online durante un concorso di design ma poi smentiti dalla stessa società in quanto si tratterebbe solo di un concept. Ciononostante, al suo posto potrebbero giungere sul mercato a breve non uno ma due nuovi visori VR.

Il rapporto giunge dal sito di Protocol, il quale avrebbe ottenuto informazioni riguardo l’imminente lancio di due headset inediti dedicati non al gaming ma alle aziende. Si tratterebbe dei modelli Vive Pro 2 e Vive Focus 3 Business Edition, di cui però al momento non è noto nessun dettaglio, dalle immagini alle specifiche tecniche.

Protocol ha affermato che questi due visori per la realtà virtuale sarebbero apparsi nei documenti aziendali di HTC e pure sul sito di e-commerce europeo Alzashop, dove Vive Focus 3 Business Edition risultava proposto a 1.474 Euro e Vive Pro 2 a 842 Euro. Il loro lancio, inoltre, sarebbe atteso per maggio subito dopo il ViveCon 2021 che si terrà tra 11 e 12 maggio 2021. Alzashop avrebbe già rimosso dal catalogo i due headset pubblicati erroneamente, di cui però risulta strana la mancanza di una pagina dedicata al prodotto e alla scheda tecnica. Di conseguenza, consigliamo di prendere tutte queste indiscrezioni con le pinze in attesa del fatidico evento.

In compenso, un piccolo teaser di un nuovo visore firmato HTC era stato pubblicato dalla stessa azienda ancora a marzo 2021: è quindi praticamente certo il lancio di almeno uno tra i due succitati modelli. Terremo gli occhi e le orecchie aperte e vi aggiorneremo a tempo debito!