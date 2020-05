HTC potrebbe lanciare un nuovo smartphone 5G con Snapdragon 865

HTC sembra non voler mollare la presa e si starebbe preparando per il ritorno nel campo degli smartphone di fascia alta. La casa Taiwanese non naviga in acque tranquille e negli ultimi mesi ha dimostrato di non avere idee molto chiare su come proseguire il suo business nel campo tech.

Anche gli ultimi risultati finanziari del primo trimestre 2020 hanno fatto segnare un continuo calo nei profitti. Nonostante ciò, HTC non sembra essersi scoraggiata e dopo i rumors sulle sue prime cuffie wireless, ora arrivano le prime indiscrezioni su un nuovo smartphone.



Secondo quanto riferito, l'azienda potrebbe annunciare un nuovo smartphone top di gamma nel mese di luglio. Il dispositivo potrebbe essere dotato di connettività 5G e potrebbe arrivare sul mercato a due anni di distanza dall'ultimo modello lanciato da HTC.

La roadmap dovrebbe prevedere prima il lancio a Taiwan e poi aprire la commercializzazione in altri paesi. Non ci sono ancora molte informazioni sul device se non che essendo con ogni probabilità un top di gamma, oltre al supporto al 5G dovrebbe essere equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 865. Il design dovrebbe essere simile a quello visto sull'HTC U12, l’ultimo dispositivo della casa ad arrivare sul mercato.

Il design potrebbe comunque subire qualche ulteriore ritocco in po’ ed adeguarsi agli standard attuali con cornici più sottili e la presenza o di un notch o di una fotocamera pop-up. HTC potrebbe essere pronta a lanciare anche la serie HTC Desire 20 con connettività 4G e la presentazione potrebbe avvenire il mese prossimo.

L'HTC Desire 20 Pro, già visto in alcuni render, presenterebbe una fotocamera frontale con un foro posto nella parte alta a sinistra. Dovendo andare a coprire la fascia medio-bassa del mercato, a bordo, potremmo trovare un processore Snapdragon serie 600.



Secondo quanto riferito da GizChina, HTC avrebbe investito la maggior parte delle sue risorse nello sviluppo delle soluzioni VR ma sembra che non voglia abbandonare del tutto il comparto smartphone. Chissà che il futuro device possa rilanciare le ambizioni dell’azienda anche in questo settore?.