HTC sta per lanciare Vive Air, il primo headset VR dedicato al fitness

Se a metà marzo HTC ha annunciato due nuovi tracker per Vive Pro, ora il brand potrebbe essere prossimo alla presentazione di un visore per la realtà virtuale completamente dedicato al fitness: soprannominato per ora Vive Air, potrebbe giungere nel mese di maggio 2021 e rivoluzionare il mondo dello sport.

Stando a quanto riportato anche da The Verge ed Engadget, infatti, sul sito della World Design Guide è apparsa una nuova pagina dedicata completamente all’headset “HTC Vive Air VR” di cui la descrizione: “[Il visore] è appositamente progettato per il fitness virtuale, ottimizzato un uso prolungato ad alta intensità. Ispirato alle scarpe sportive, introduce materiali a maglia nella realtà virtuale per offrire comfort senza precedenti. I tessuti traspiranti ad asciugatura rapida migliorano la ventilazione durante l'esercizio fisico. L'innovativa struttura leggera consente agli utenti di dimenticare la presenza del display montato sulla testa per concentrarsi sui contenuti virtuali. Il design a sgancio rapido consente la rimozione di componenti morbidi ergonomici per il lavaggio”.

Il sito riporta anche il periodo di lancio, indicato semplicemente come 2021, e anche le regioni in cui approderà, ovvero Asia, Europa e Nord America. Con ogni probabilità, dunque, HTC Vive Air potrebbe essere presentato nel corso del ViveCon 2021 tra 11 e 12 maggio 2021, per poi giungere nei negozi a distanza di qualche settimana.

La vera domanda ora è: riuscirà un headset VR focalizzato sullo sport e sull’attività fisica a spopolare tra l’utenza? Ci sono sviluppatori e personalità del settore, tra cui il creatore dell’app VR Supernatural intervistato proprio da The Verge, convinti che “il fitness sarà la prima forza trainante dell'adozione di massa della realtà virtuale attraverso un normale pubblico di consumatori”. Sarà certamente interessante seguire questo particolare modello e osservare quale sarà il futuro della realtà virtuale.

