HTC non molla: lanciati a sorpresa due nuovi smartphone

La situazione economica di HTC non è certo delle migliori. Ad Aprile il fatturato è crollato nuovamente, ma a quanto pare il produttore taiwanese non ha alcuna intenzione di mollare il mercato degli smartphone ed infatti nella giornata di ieri ha lanciato a sorpresa due nuovi dispositivi.

Si chiamano HTC U19e ed HTC Desire U19+ e saranno lanciati in Taiwan a Giugno e Luglio. Al momento non è stata diffusa alcuna indicazione sulla possibile disponibilità a livello internazionale, ma si tratta senza dubbio di una sorpresa in quanto la società era praticamente sparita dai radar dopo HTC U12 Life ed U12 Plus.

L'HTC U19e ha un display OLED da 6 pollici, con risoluzione di 2160x1080 pixel e batteria da 3.930 mAh. Sulla scocca posteriore sono state montate due fotocamere da 24 e 2 megapixel, accompagnati da 6 gigabyte di RAM e processore Snapdragon 710 di Qualcomm. Il prezzo svelato dalla società è di 475 Dollari, che lo colloca nella fascia medio-alta.

L'HTC Desire U19 Plus invece include uno schermo da 6,2 pollici e si differenzia dall'altro per la presenza di tre fotocamere posteriori: la principale da 13 megapixel, accompagnata da un sensore da 8 megapixel con obiettivo grandangolare ed un sensore di profondità da 5 megapixel. A cui si aggiunge un sensore per le impronte digitali montato sul retro rispetto all'U19e che ce l'ha integrato sotto lo schermo. Il tutto a 315 Dollari.