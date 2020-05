HTC si prepara ad entrare nel mercato delle cuffie wireless

HTC, da sempre nota per i suoi smartphone, alla luce dei suoi risultati finanziari degli ultimi anni tutt’altro che positivi, ha deciso di fare un passo avanti ed entrare nel mercato delle cuffie wireless. Con questa mossa l'azienda punta a rialzarsi, cercando di conquistare importanti quote di mercato nel segmento delle cuffie Bluetooth.

Come dimostrato dalle ricerche di mercato effettuate da Counterpoint, il settore delle cuffie senza fili continuerà a crescere in modo significativo nei prossimi mesi. Sul database della FCC sono emerse le prime informazioni sulle prossime cuffie che dovrebbero chiamarsi HTC U Ear.

Maggiori dettagli sono stati mostrati dall'utente di Twitter Abhishek Yadav. Le immagini mostrano la custodia di ricarica, un cavo di alimentazione e le cuffie wireless, in colorazione nera, dotate di piccoli PIN per la ricarica. Il design sarebbe molto simile a quello già visto sulle AirPods di Apple e sulle Huawei Freebuds. Non manca la porta per la ricarica del case che sembrerebbe essere di tipo USB-C.

Al momento, non si sa nulla sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Sulla base delle informazioni fino ad ora ricevute, non dovrebbero essere presenti i gommini in silicone per adattarle alle orecchie. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni ufficiali a riguardo, neanche sulla possibile fascia di prezzo in cui saranno collocate. Maggiori dettagli arriveranno sicuramente nelle prossime settimane.

HTC non starebbe sviluppando un nuovo paio di cuffie ma sarebbe pronta a rientrare nel mercato degli smartphone lanciando un nuovo medio di gamma.

Sempre più produttori stanno spingendo in questo settore, considerato molto attrattivo e particolarmente ricercato dagli utenti. Xiaomi è tra le principali aziende ad aver lanciato un numero importante di cuffie wireless e nella giornata di ieri, ha annunciato la variante economica delle sue Airdots 2s.