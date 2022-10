HTC prepara nuovo headset compatto VR Vive: ecco il primo teaser

A un anno dalla presentazione di HTC Vive Flow, headset VR che ha diviso il pubblico e gli amanti del marchio per il suo design a “occhiali da sole”, HTC pubblica a sorpresa un teaser per un nuovo visore per la realtà virtuale. Stando alle parole dell’azienda, si tratterà di un headset particolarmente compatto.

Mentre a metà settembre abbiamo seguito il lancio dell’headset all-in-one PICO 4, a breve toccherà a HTC stupire il mercato della realtà virtuale con un inedito visore di cui, a oggi, non si conoscono dettagli. Al momento, infatti, le informazioni al riguardo si limitano a un tweet dove si vede parte del presunto telaio, sebbene non sia affatto chiaro di cosa si tratti.

Oltre alla didascalia “Go small or go home”, la quale rimanda proprio alle dimensioni ridotte del visore, grazie ai commenti del thread su Twitter sappiamo esclusivamente che HTC sta lavorando su un nuovo headset. L’ipotesi migliore è che si tratterà di una versione rinnovata del Flow, con un form factor simile, una stabilità maggiore e un ecosistema di applicazioni più ampio.

Osservando la strategia recente di HTC, con il lancio dello smartphone per il metaverso Desire 22 Pro, è evidente che la società vuole puntare molto su questa realtà virtuale in fase di sviluppo. L’appeal per un pubblico non tradizionale di appassionati sarà di nuovo al centro delle logiche di mercato di HTC anche per i suoi headset? Staremo a vedere.