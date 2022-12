HTC prepara la risposta al Meta Quest: nuovo visore in arrivo al CES 2023

HTC presenterà al CES 2023, nel corso dell’evento del 5 Gennaio 2023, la propria risposta al Meta Quest di Facebook. L’annuncio è arrivato direttamente da Shen Ye a The Verge, in un’intervista in cui ha parlato di questo nuovo prodotto.

Il visore per la realtà aumentata e virtuale avrà un design simile ad un occhiale con fotocamere frontali e laterali e si aprirà a vari utilizzi, inclusa la produttività. La batteria inoltre garantirà fino a due ore di autonomia, ed il visore sarà completamente autonomo con supporto ai controller e tracciamento delle mani.

Tra le principali caratteristiche troviamo anche le telecamere rivolte verso l’esterno che trasmetteranno un feed video a colore sugli schermi degli utenti, il che lo rende utile anche per esperienze in realtà mista. Presente anche un sensore di profondità, che renderà il tracciamento più efficiente e la mappatura degli ambienti più sofisticata.

Ye ha anche suggerito che il dispositivo potrebbe avere una gamma dinamica migliore rispetto ai concorrenti presenti sul mercato e si è soffermato anche sulla qualità di lettura.

Il dirigente ha affermato che gli ingegneri hanno reso questo visore “uno dei più leggeri del mercato”, ma chiaramente non ha svelato alcun dato a riguardo. HTC si è anche soffermato sull’ergonomia, che si tradurrà anche in una maggiore comodità mentre lo si indossa.

In termini di prezzi, dovrebbero essere più alti rispetto al Meta Quest 2 da 399 Dollari.

Chiaramente, un visore di questo tipo apre anche le porte al metaverso per cui HTC ha lanciato uno smartphone dedicato.